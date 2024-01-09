Насколько доступно жилье в Казахстане, рассказали эксперты

Если сопоставить доходы населения и стоимость жилья в Казахстане, то окажется, что многие семьи не могут позволить себе покупку собственной квартиры. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году на казахстанском рынке недвижимости неоднократно фиксировался рост цен, который затрагивал как первичный, так и вторичный рынки. Это в свою очередь негативно влияло и на благополучие семей, которые не могли "угнаться" за ценами и приобрести собственное жилье.

Как отмечают эксперты исследовательского центра Jusan Analytics, на текущий момент в стране каждая пятая семья лишена стабильности, которая обеспечивает наличие жилой недвижимости.

Дело в том, что даже с учетом некоторого снижения цен, жилье в Казахстане остается недоступным для многих домохозяйств.

Если рассчитать индекс доступности жилья в Казахстане, сопоставив среднегодовые доходы среднестатистической семьи и среднюю рыночную стоимость квартиры площадью 45 квадратных метров, то он будет равен 5,2 баллам. Буквально это значит, что столько лет нужно копить деньги, направляя все доходы семьи на покупку такого жилья.

При этом в общемировой практике считается, что жилье доступно, если индекс меньше 3 баллов. Если он находится на уровне от 3 до 5 баллов, то покупка жилья в стране затруднительна и доступна только при поддержке программ льготного кредитования.

А с индексом в 5,2 балла Казахстан считается страной, где недвижимость недоступна для большинства населения.

Этот индекс не учитывает другие расходы казахстанцев, например, на еду, непродовольственные товары и платные услуги. Если же их учесть, то показатель вырастет почти в два раза – до 10,2 балла.

Индекс доступности жилья в Казахстане. Инфографика: Jusan analytics

Примечательно, что в некоторых регионах этот показатель в разы выше. Например, в Алматинской области с учетом расходов населения индекс доступности жилья равен 18,3 балла, в области Жетісу – 19,6 балла, а в Шымкенте – вообще 20,7 балла.

Исключением из общей картины стали только область Ұлытау с индексом в 4,7 балла и Атырауская область – 2,2 балла.

Если же для накопления на покупку жилья использовать все доходы, то картина складывается более терпимой. Большая часть регионов входит в порог до 5 баллов. Исключением стали Туркестанская область (5,7 балла), Алматинская (6,6 балла), область Жетісу (6,3 балла) и Шымкент (7,4 балла).

Индекс доступности жилья в Казахстане. Источник: Jusan analytics

Данная ситуация приводит к тому, что спрос на жилье со стороны населения в 2023 году падал несколько месяцев подряд. Однако в этом кроется и положительная сторона, ведь рынок недвижимости начинает остывать и продавцам приходится постепенно снижать свои цены.

Ранее мы рассказывали о том, что по итогам 2023 года стоимость квадратных метров жилья на вторичном рынке Казахстана снизилась в среднем на 0,6% за год.