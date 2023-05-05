Молодежную ипотеку под 5% готовят к запуску в Алматы

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы скоро начнется прием документов на участие в программе, в рамках которой молодые казахстанцы смогут взять ипотеку под низкий процент. О дате ее старта сообщили в акимате города Алматы.

Несмотря на то, что ранее аналитики зафиксировали некоторое снижение цен на рынке жилья в Казахстане, квадратные метры для многих граждан по-прежнему стоят очень дорого.

Особенно сложно приобрести жилую недвижимость бывает для молодых казахстанцев. Специально для них в разных регионах страны действуют многочисленные льготные ипотечные программы. Одной из них стала "Алматы жастары".

Как сообщает акимат Алматы, ей могут воспользоваться работающие молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет, а старт приема заявок на участие будет проводиться с 15 по 31 мая.

Ипотека будет действовать на следующих условиях:

максимальная сумма займа – 18 млн тенге ;

; процентная ставка – 5% ;

; первоначальный взнос – 10% ;

; покупать жилье можно будет как на первичном так и на вторичном рынках.

В акимате отметили, что охватить льготной ипотекой планируется не менее 1100 алматинцев. Напомним, в прошлом году программа "Алматы жастары" недобрала участников, и пришлось запускать дополнительный отбор заявок.

Льготная ипотека направлена в первую очередь на поддержку молодежи, работающей в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, СМИ, в социальной сфере, а также в правоохранительных органах и городских коммунальных службах.

Кроме этого, по поручению акима города для молодых учителей и медиков выделены дополнительные средства и увеличен лимит займов на 50 мест для каждой категории.

Чтобы стать участником ипотечной программы, нужно соответствовать следующим условиям:

возраст не старше 35 лет включительно (на момент подачи заявки);

включительно (на момент подачи заявки); отсутствие жилья в собственности в течение 5 лет ;

; стаж работы в Алматы не менее 6 месяцев – обязательны пенсионные отчисления в указанных сферах деятельности.

Заявку на участие в программе можно подать через сайт www.almaty-zhastary.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись (ЭЦП). Напомним, похожие программы также действуют и в других регионах страны, например, в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019478-molodezhnuyu-ipoteku-pod-5-gotovyat-k-zapusku-v-almaty/