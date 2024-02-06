Страховка для заемщика: зачем она нужна и есть ли выгода

Кредит всегда имеет риск остаться в долгах по разным причинам. А чтобы себя защитить, можно застраховать заем и гарантировать его оплату. Выгодно ли это и что надо учесть, читайте в материале NUR.KZ.

Кредит – это долг, который заемщик берет на себя в обмен на предоставление кредитором денежных средств или имущества (жилье, автомобиль и так далее).

При этом возвращать его придется с переплатой. И если у заемщика вдруг пропадет источник дохода (увольнение, сокращение, болезнь и так далее), то может начисляться пеня, увеличивая долг. Далее это вовсе может грозить потерей имущества и другими неприятными последствиями.

А в случае смерти заемщика в долгах могут оказаться его близкие.

Чтобы защитить себя от этого, можно воспользоваться страховым полисом для заемщика. Однако он имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Польза для заемщика

Наличие страхового полиса для заемщика не всегда является обязательным условием. Однако оно предлагает казахстанцам финансовую защиту от непредвиденных обстоятельств.

И если произойдет страховой случай (смерть, установление инвалидности I или II группы по каким либо-причинам), то страховая компания оплатит всю сумму кредита. В результате семья или наследники заемщика будут защищены от попадания в долги или потери имущества.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Обычно такая страховка обязательно включается в условия договора при оформлении ипотеки. А для других займов она является добровольной.

Для покупателя это удобно тем, что не придется тратить огромную сумму денег на полис – она делится равномерно на ежемесячные платежи вместе с кредитом. Также полис может сделать кредит более выгодным за счет снижения процентной ставки: это даст банку большую уверенность в том, что долг будет оплачен.

Что важно учесть

Страхование заемщика может быть оформлено в рамках займа или отдельно самим заемщиком.

При включении полиса в кредитный договор может увеличиться общий объем долга (сумма отразится на ежемесячных платежах). Однако это может стать выгодным решением, так как ее стоимость закрепляется договором займа.

А приобретенная отдельно страховка может в процессе подорожать, увеличивая расходы.

Также, в отличие от накопительного страхования, внесенные за полис деньги не получится вернуть после окончания договора, если так и не произошел страховой случай. Но в некоторых случаях можно получить обратно лишь часть потраченных средств.

Другими словами, не всегда страхование заемщика является обязательным (можно попросить расчета условий кредита без нее). Однако оно может дать защиту на непредвиденные обстоятельства и даже улучшить условия займа, хотя расходы все же могут возрасти.

Все это важно учитывать при выборе наиболее выгодного кредитора для оформления займа.