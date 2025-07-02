Крушение под Актау: Генпрокуратура Азербайджана сделала заявление об опубликованной в СМИ объяснительной

В Генпрокуратуре Азербайджана отреагировали на появление в СМИ объяснительной, в которой военный из России якобы признается в том, что приказал дважды выстрелить в цель, пишет Oxu.az.

По информации издания, заявление сделал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов в ходе пресс-конференции.

"В целом, любая информация, распространенная в СМИ о каком-либо происшествии, проверяется и предоставляется следствию. Также расследуется, из какого источника и на каком основании она распространяется. Утверждение о данном инциденте проверяется в том же порядке", - сказал он.

Напомним, Азербайджанское издание Minval сообщило, что в редакцию поступило анонимное письмо с материалами о сбитом 25 декабря 2024 года на подлете к Грозному самолете AZAL Embraer E190.

В письме содержится объяснительная, написанная от имени капитана Дмитрия Паладичука, который рассказал, почему открыл огонь. В ней утверждается, что утром 25 декабря он обнаружил "потенциальную цель", который не было видно из-за тумана. По его словам, он передал координаты объекта в командный пункт и получил команду уничтожить цель.

Крушение самолета под Актау 25 декабря 2024 года

В тот день под Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны. Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.