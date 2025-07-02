Крушение под Актау: СМИ опубликовали объяснительную военного из России об ударе по самолету AZAL

Азербайджанские СМИ сообщили о существовании объяснительной, в которой военный из России якобы признается в том, что приказал дважды выстрелить в цель. Ею оказался самолет AZAL, сбитый под Актау.

Азербайджанское издание Minval сообщило, что в редакцию поступило анонимное письмо с сенсационными материалами о сбитом 25 декабря 2024 года на подлете к Грозному самолете AZAL Embraer E190.

В письме содержится объяснительная, написанная от имени капитана Дмитрия Паладичука, который рассказал, почему открыл огонь. Стоит отметить, что в объяснительной записке самолет Embraer-190 не упоминается, однако дата совпадает с днем крушения воздушного судна под Актау.

В записке Паладичук сообщил, что утром 25 декабря он обнаружил "потенциальную цель", который не было видно из-за тумана. По его словам, он передал координаты объекта в командный пункт и получил команду уничтожить цель. Он также пишет, что первая ракета не попала в цель, поэтому он приказал нанести удар повторно.

Объяснительная. Фото: Minval.az

По данным другого азербайджанского издания The Insider, объяснительная является подлинной, а командование России якобы знало, что летит не дрон.

"В распоряжении редакции есть запись его сегодняшнего телефонного разговора, в котором Паладичук подтвердил, что писал объяснительную "командующему армии" "после стрельбы по самолету", так как "потребовали", и подтвердил особенности своего почерка. Кроме того, голос Паладичука идентичен голосу на видео, опубликованном азербайджанскими СМИ, - в ролике показано, как отдавался приказ о стрельбе.

Вероятнее всего, документ был передан Россией Азербайджану в рамках расследования инцидента. В самой объяснительной нет сенсаций: о том, что самолет разбился из-за работы ПВО, было известно и ранее. Однако впервые публикуется имя военного, получившего приказ уничтожить цель и отдавшего приказ о двух ударах", - пишет издание.

Крушение самолета под Актау 25 декабря 2024 года

В тот день под Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, что жители Азербайджана после крушения самолета неоднократно благодарили жителей Казахстана. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны. Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.