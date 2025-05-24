Место памяти: жители создали символический мемориал на месте авиакатастрофы под Актау (видео)

Вблизи Актау на месте, где в конце прошлого года произошла трагическая авиакатастрофа, появились лавочки и ограждение с цветами, передает Lada.kz.

Издание опубликовало видео, автор которого сообщает, что лавочки и ограждение на месте трагедии установили для того, чтобы люди могли прийти, сесть и помянуть погибших. Он поддержал инициативу, назвав ее правильной и человечной.

"В акимате Тупкараганского района подтвердили, что установку небольшой мемориальной площадки организовали активные жители региона. Все сделано по их личной инициативе – в знак памяти о погибших в трагедии", - пишет издание.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

В феврале появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Вчера сообщалось, что глава Минтранспорта Марат Карабаев в кулуарах сената рассказал, кто участвует в расследовании авиакатастрофы вблизи Актау.