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Место памяти: жители создали символический мемориал на месте авиакатастрофы под Актау (видео)

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Лавочка и ограждение на месте авиакатастрофы под Актау
Место памяти: Lada.kz

Вблизи Актау на месте, где в конце прошлого года произошла трагическая авиакатастрофа, появились лавочки и ограждение с цветами, передает Lada.kz.

Издание опубликовало видео, автор которого сообщает, что лавочки и ограждение на месте трагедии установили для того, чтобы люди могли прийти, сесть и помянуть погибших. Он поддержал инициативу, назвав ее правильной и человечной.

"В акимате Тупкараганского района подтвердили, что установку небольшой мемориальной площадки организовали активные жители региона. Все сделано по их личной инициативе – в знак памяти о погибших в трагедии", - пишет издание.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

В феврале появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Вчера сообщалось, что глава Минтранспорта Марат Карабаев в кулуарах сената рассказал, кто участвует в расследовании авиакатастрофы вблизи Актау.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2248422-mesto-pamyati-zhiteli-sozdali-simvolicheskiy-memorial-na-meste-aviakatastrofy-pod-aktau-video/