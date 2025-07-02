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    Происшествия

      Многочисленные нарушения: выпускники устроили беспредел на улицах Тараза (видео)

      Опубликовано:

      Нарушение ПДД
      Нарушители. Кадр из видео: polisia.kz

      Выпускники нескольких школ организовали автокортеж в честь окончания учебного года и нарушили ПДД в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщили в полиции, проезд данного кортежа сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением правил маневрирования. Автомобили двигались колонной, мешая движению транспорта и создавая угрозу безопасности.

      Стражи порядка составили 19 административных протоколов по различным статьям КоАП.

      Как объяснили в полиции, нарушения касались эксплуатации транспортных средств, несоблюдения требований маневрирования и обеспечения общественной безопасности.

      "Мы заранее усилили меры контроля, зная, что в период выпускных возможны массовые кортежи и нарушения ПДД. На улицах города были задействованы дополнительные автопатрули. Безопасность граждан — наш приоритет, и мы будем и дальше оперативно реагировать на любые угрозы", - отметил командир батальона патрульной полиции управления полиции города Тараз Руслан Оразбаков.

      Выпускников и их родителей призвали ответственно подходить к проведению праздничных мероприятий и строго соблюдать нормы законодательства.

      Ранее мы писали, что в Алматинской области выпускники по пояс высовывались из машин во время движения по автомагистрали. При этом кто-то умудрялся раскрывать флаги. Колонна грубо нарушала правила. В итоге спровоцировала большую пробку.

      А в Атырауской области молодые тоже прославились не с лучшей стороны. В Кульсары молодежь устроила в центре города массовый флешмоб с дорогими машинами.Потом в парке отдыха пятеро подростков забрались на арку

      Недавно пассажиры нескольких легковых автомобилей высовывались из люков на крыше на полном ходу в Актау - нарушителей наказали.

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