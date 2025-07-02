Многочисленные нарушения: выпускники устроили беспредел на улицах Тараза (видео)

Выпускники нескольких школ организовали автокортеж в честь окончания учебного года и нарушили ПДД в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщили в полиции, проезд данного кортежа сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением правил маневрирования. Автомобили двигались колонной, мешая движению транспорта и создавая угрозу безопасности.

Стражи порядка составили 19 административных протоколов по различным статьям КоАП.

Как объяснили в полиции, нарушения касались эксплуатации транспортных средств, несоблюдения требований маневрирования и обеспечения общественной безопасности.

"Мы заранее усилили меры контроля, зная, что в период выпускных возможны массовые кортежи и нарушения ПДД. На улицах города были задействованы дополнительные автопатрули. Безопасность граждан — наш приоритет, и мы будем и дальше оперативно реагировать на любые угрозы", - отметил командир батальона патрульной полиции управления полиции города Тараз Руслан Оразбаков.

Выпускников и их родителей призвали ответственно подходить к проведению праздничных мероприятий и строго соблюдать нормы законодательства.

Ранее мы писали, что в Алматинской области выпускники по пояс высовывались из машин во время движения по автомагистрали. При этом кто-то умудрялся раскрывать флаги. Колонна грубо нарушала правила. В итоге спровоцировала большую пробку.

А в Атырауской области молодые тоже прославились не с лучшей стороны. В Кульсары молодежь устроила в центре города массовый флешмоб с дорогими машинами.Потом в парке отдыха пятеро подростков забрались на арку

Недавно пассажиры нескольких легковых автомобилей высовывались из люков на крыше на полном ходу в Актау - нарушителей наказали.