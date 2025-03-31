Разрушительное землетрясение в Мьянме: в стране объявили недельный траур

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил в стране национальный траур после разрушительного землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, недельный национальный траур объявлен в связи с последствиями землетрясения.

"Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31 марта по 6 апреля 2025 года, семь дней были объявлены днями ​​траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", - говорится в заявлении Мин Аун Хлайна.

Напомним, в пятницу в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. После первоначального землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. После этого Мьянма объявила режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков. Накануне власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений.

Официально сообщалось, что в Таиланде находится 4457 казахстанских туристов. Стоит отметить, что речь идет об организованно выехавших путешественниках, то есть приобретших туры. А в МИДе сослались на информацию посольства Казахстана в Таиланде, в котором указано, что каких-либо обращений в связи с землетрясением от наших соотечественников не поступало.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Таиланда в связи с разрушительными землетрясениями в регионе.