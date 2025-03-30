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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1600

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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме. Фото: STR/Getty Images

Власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4, которые произошли в пятницу, 28 марта. Толчки ощущались также в Китае и Таиланде.

Как минимум 1644 человека погибли и 3408 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в пятницу, сообщила военная хунта, правящая в этой стране с 2021 года. Еще 139 человек, по ее данным, числятся пропавшими без вести.

Также появились данные из Таиланда: муниципалитет Бангкока сообщил, что на 18:30 по местному времени (11:30 по Гринвичу) была подтверждена гибель 10 человек, 42 пострадали и 78 считались пропавшими без вести.

Ожидается, что число жертв и пострадавших еще вырастет по мере разбора завалов.

Сотрудник спасательных служб из Мандалая — второго по величине города Мьянмы — сообщил Би-би-си, что «ущерб огромен». Спасательные работы продолжались ночью, несмотря на многочисленные афтершоки.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли в пятницу, 28 марта, в Мьянме, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем ​​в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут.

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн, недалеко от города Мандалай, второго по величине в стране (его население составляет 1,2 млн человек).

Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо.

Подземные толчки ощущались также в Таиланде и Китае.

«Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер», — сказал доктор Чжо Зин журналистам.

Спасатель из Мандалая сообщил Бирманской службе Би-би-си, что в Мандалае «большинство зданий рухнуло».

«Вид Мандалая, когда мы начали спасательную операцию, был ужасен», — говорит спасатель, описывая, как люди «бегали по улицам, кричали и плакали».

«Нам пришлось спасать людей из-под завалов. Главный госпиталь Мандалая почти переполнен», — рассказывает он. По его словам, многие пострадавшие от землетрясения также перенесли сердечные приступы.

Здание самого госпиталя также пострадало, сообщил спасатель Бирманской службе Би-би-си.

Один из жителей Мандалая рассказал Бирманской службе Би-би-си, что, по его ощущениям, земля сильно тряслась около 10 секунд. «Весь наш дом рухнул на моих глазах. Я не мог дышать, но позже мне удалось закричать и позвать на помощь, — вспоминает он. — Через несколько секунд после того, как мои родственники вытащили меня из-под завалов, произошло еще одно землетрясение, и здание, к которому мы бежали, рухнуло. Мне было так страшно и больно, что я не мог идти, поэтому отец тащил меня».

По словам этого человека, из семи человек, которые находились с ним в одном доме, спаслись две женщины, одна из которых потом умерла. «Мою бабушку, тетю и дядей пока не нашли — они все еще находятся под завалами. Шансы на то, что они выживут, равны нулю процентов», — рассказал он.

Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались в течение нескольких минут.

«Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься», — рассказал он.

По его словам, интернет работал без перебоев, но после землетрясения еще 30 минут не получалось никуда позвонить.

Житель Мандалая рассказал агентству Reuters о разрушениях: «Когда все начало трястись, мы выбежали из дома. На моих глазах рухнул пятиэтажный дом. Все, кто живет в городе, сейчас на улице, никто не осмеливается вернуться в здания».

Свидетельница землетрясения, Хтет Наинг У, рассказала журналистам, что в Мандалае рухнул чайный магазин, внутри которого оказались заблокированными несколько человек. «Мы не смогли войти, — сказала она. — Ситуация очень плохая».

Известно, что пострадали королевский дворец в Мандалай и обрушился мост через реку Иравади.

Военная хунта в Мьянме объявила режим чрезвычайной ситуации в регионах Сагайн, Мандалай, Бого и Магуэй, в восточной части штата Шан, а также в столице Нейпьидо.

Лидер хунты Мин Аун Хлайн попросил мировое сообщество о помощи.

«Я хотел бы пригласить любую страну, любую организацию, любого человека помочь. Спасибо», — заявил он в телевизионном обращении, добавив, что «открыл все пути для иностранной помощи».

Помощь Мьянме пообещали США, ЕС и АСЕАН, а также Индия Китай и Россия, уже направившие в страну группу спасателей и медиков.

В Таиланде рухнул строящийся небоскреб

Подземные толчки также ощущались в Таиланде, особенно сильно, по предварительным данным, пострадала столица — Бангкок, а также город Чиангмай на севере страны.

Премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручила Министерству внутренних дел объявить Бангкок зоной чрезвычайной ситуации, пишет CNN со ссылкой на офис премьер-министра.

В результате землетрясения рухнул строящийся небоскреб в парке Чатучак в Бангкоке. На момент обрушения на площадке находились порядка 400 человек. Под завалами могут находиться больше 100 рабочих, со ссылкой на местные власти сообщает AFP.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что в городе повреждено много высотных зданий, однако ни число поврежденных зданий, ни точное количество пострадавших пока неизвестно.

Очевидцы в Бангкоке сообщали СМИ, что люди в панике выбегали на улицы в халатах и купальных костюмах. Многие из них были постояльцами отелей.

В одном из опубликованных роликов видно, как из-за землетрясения с верхнего этажа одного из небоскребов на улицу вылилась вода из бассейна.

Съемочная группа Би-би-си в Бангкоке сообщала о раскачивающихся зданиях.

Журналистка Би-би-си Буй Тху, проживающая в Бангкоке, рассказала, что в момент первого землетрясения она находилась дома и готовила.

«Я стала очень переживать и запаниковала, — говорит она. — Я не понимала, что происходит, потому что, насколько я помню, прошло уже около десяти лет с тех пор, как в Бангкоке было такое сильное землетрясение. У меня в квартире появились трещины на стенах, из бассейнов выплеснулась вода, а люди начали кричать».

В районе Большого Бангкока (агломерация включает в себя Бангкок и пять соседних провинций) живут более 17 млн человек, многие из них — в высотных многоквартирных домах.

Правительство Таиланда предупредило, что в течение следующих суток могут произойти новые толчки.

Пользователи соцсетей из Китая сообщают, что сильные толчки ощущались в провинции Юньнань на границе с Мьянмой, а также в провинции Гуанси.

Информацию о землетрясении в Юньнане подтверждает Китайское информационное агентство «Синьхуа», однако подробности пока не сообщаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231565-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-myanme-prevysilo-1600/

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