Крушение самолета близ Актау: В Минтрансе рассказали, когда будет озвучен предварительный отчет

Глава Минтранспорта на брифинге в кабмине рассказал, когда будут озвучены предварительные результаты расследования авиакатастрофы близ Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев сообщил, что специалисты работают усердно.

"Мы об этом говорили, что привлечены международные специалисты Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Бразилии (как страны производителя), от ИКАО. Все они вместе работают, находится (прим.ред - расследование) на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте", - заявил он.

Однако конкретной даты министр не озвучил.

"Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая, кропотливая работа. Сейчас до того, как будет опубликовано, дополнительных комментариев не будем давать. Но я обещаю, что в ближайшие дни будет опубликовано. Я ознакомился, и вместе каждый день комиссия работает под моим руководством", - отметил Карабаев.

Недавно заместитель генпрокурора в кулуарах мажилиса прокомментировал ход расследования крушения самолета близ Актау, назвав дело "непростым".

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.