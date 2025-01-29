"Дело непростое": Генпрокуратура о расследовании крушения самолета близ Актау

Заместитель генпрокурора в кулуарах мажилиса прокомментировал ход расследования крушения самолета близ Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

"Расследование идет, следственная группа создана из опытных сотрудников, экспертизы назначены. Дело непростое, сами знаете, так что мы ждем результатов", - сообщил заместитель главы Генеральной прокуратуры Галымжан Койгелдиев.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.