В обход России: авиакомпания из Узбекистана изменила маршруты после трагедии под Актау
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Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила маршруты рейсов в страны Европы, теперь они не проходят над Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz. На решение повлияла трагедия близ Актау.
По данным издания, авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 января изменила маршруты рейсов в страны Европы. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил председатель правления компании Шухрат Худайкулов.
Глава компании рассказал, что после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines на территории Казахстана была сформирована комиссия и было проведено экстренное обсуждение. Участники комиссии проанализировали ситуацию и "приняли решения, касающиеся обеспечения безопасности авиамаршрутов". Худайкулов отметил, что рейсы стали длиннее на 30-40 минут.
По его словам, решение было принято также на основании отчета Европейского агентства безопасности полетов (EASA), согласно которому полеты над европейской территорией России небезопасны. Теперь маршруты следуют южнее, через Азербайджан и Турцию.
"Ведется буквально ежесекундный анализ. Если ситуация считается небезопасной, а у нас на рейсах в среднем по 200 пассажиров, и мы отвечаем за каждого, - принимается решение об изменении маршрута, о чем диспетчеры сразу инструктируют пилотов", - сказал он.
Небезопасными зонами, по его словам, в настоящее время считаются территория Украины и европейская часть России, а в направлении Азии - некоторые горные регионы, в том числе по причине погодных условий.
Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.
Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.
7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан. 15 января Казахстан получил расшифровку бортовых самописцев.
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев обещал, что итоги расследования крушения самолета в Актау опубликуют уже на этой неделе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2216058-v-obhod-rossii-aviakompaniya-iz-uzbekistana-izmenila-marshruty-posle-tragedii-pod-aktau/