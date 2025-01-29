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В обход России: авиакомпания из Узбекистана изменила маршруты после трагедии под Актау

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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways. Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Авиакомпания Uzbekistan Airways изменила маршруты рейсов в страны Европы, теперь они не проходят над Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz. На решение повлияла трагедия близ Актау.

По данным издания, авиакомпания Uzbekistan Airways с 20 января изменила маршруты рейсов в страны Европы. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил председатель правления компании Шухрат Худайкулов.

Глава компании рассказал, что после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines на территории Казахстана была сформирована комиссия и было проведено экстренное обсуждение. Участники комиссии проанализировали ситуацию и "приняли решения, касающиеся обеспечения безопасности авиамаршрутов". Худайкулов отметил, что рейсы стали длиннее на 30-40 минут.

По его словам, решение было принято также на основании отчета Европейского агентства безопасности полетов (EASA), согласно которому полеты над европейской территорией России небезопасны. Теперь маршруты следуют южнее, через Азербайджан и Турцию.

"Ведется буквально ежесекундный анализ. Если ситуация считается небезопасной, а у нас на рейсах в среднем по 200 пассажиров, и мы отвечаем за каждого, - принимается решение об изменении маршрута, о чем диспетчеры сразу инструктируют пилотов", - сказал он.

Небезопасными зонами, по его словам, в настоящее время считаются территория Украины и европейская часть России, а в направлении Азии - некоторые горные регионы, в том числе по причине погодных условий.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан. 15 января Казахстан получил расшифровку бортовых самописцев.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев обещал, что итоги расследования крушения самолета в Актау опубликуют уже на этой неделе.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2216058-v-obhod-rossii-aviakompaniya-iz-uzbekistana-izmenila-marshruty-posle-tragedii-pod-aktau/