Итоги расследования крушения самолета в Актау опубликуют на следующей неделе, заявил Бозумбаев

На брифинге в правительстве зампремьер-министра Канат Бозумбаев заявил, что черные ящики упавшего близ Актау самолета расшифрованы - скоро сообщат итоги расследования, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что предварительные итоги расследования крушения самолета близ Актау будут опубликованы уже на следующей неделе.

"Черные ящики сохранны, они расшифрованы и возвращены в Казахстан, находятся в следственной группе под эгидой Генпрокуратуры. Над ними работают все эксперты. Копии этих материалов есть как у азербайджанской стороны, так и у российской, нам скрывать нечего. Я имею в виду аудиопереговоры и прочие вещи", - сообщил Канат Бозумбаев.

Также зампремьера рассказал, где сейчас находятся сами черные ящики и обломки самолета.

"Черный ящик находится у следственной группы, обломки самолета находятся в ангаре в Актау. Они тоже обследованы соответствующими международным экспертами, которые заключения свои дадут. И это тоже находится в ведении следственной группы.

Материалы, которые расшифровали, находятся у другой группы, которая под Минтрансом, и расследует именно авиационное происшествие: то есть, что случилось, когда случилось, как себя экипаж вел - профессионально, непрофессионально, какие команды с земли были и так далее. Я думаю, что открытие этих материалов многие инсинуации развеет", - добавил Бозумбаев.

Напомним, 7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Мы также писали, что в Министерстве транспорта Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети якобы расшифровку переговоров экипажа рухнувшего в Актау самолета с диспетчерами.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.