В Украине хотят увековечить память погибшего при крушении самолета в Актау пилота

В вузе, в котором учился погибший при крушении самолета в Актау пилот Александр Кальянинов, хотят открыть аудиторию в его честь, передает NUR.KZ со ссылкой на посла Украины в Азербайджане.

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в напомнил, что Александр Кальянинов окончил магистерскую программу обучения в Украинской государственной летной академии в Кропивницком.

Он сообщил, что руководство летной академии при поддержке депутатов, посольства и диаспоры азербайджанцев Украины приняли решение о присвоении имени национального героя Азербайджана Александра Кальянинова одной из аудиторий учебного учреждения.

"Также рассматривается возможность создания отдельной стипендии имени Александра Кальянинова для будущих пилотов из Азербайджана, которые будут учиться в летной академии в Кропивницком", - написал посол.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью высоко оценил действия пилотов, их профессионализм, самоотверженность.

"Пилоты проявили и профессионализм, и героизм, управляя неуправляемым самолетом. Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией", - заявил Ильхам Алиев.

Крушение самолета Embraer под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны. Министр транспорта страны также заявил, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону, в ходе которого президент России принес извинения за трагический инцидент. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии.

Также сообщалось, что вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о том, когда будут расшифровываться черные ящики упавшего в Актау самолета. При этом, доставка и считывание черных ящиков разбившегося самолета в CENIPA будет проходить при участии азербайджанских экспертов.