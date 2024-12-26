Когда начнут расшифровку черных ящиков упавшего в Актау самолета

На брифинге РСК вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о том, когда будут расшифровываться черные ящики упавшего в Актау самолета, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

"Есть алгоритм, стандарты - и все страны руководствуются. Сначала создается комиссия по расследованию авиакатастрофы. Данная комиссия принимает решение по черным ящикам исходя из обстоятельств и всех данных.

Сейчас идет этот процесс: собираются фрагменты, детали, выстраиваются детали. Эксперты будут завтра, страна производитель - Бразилия (тоже прибудет в Казахстан - прим. ред.), сам авиаперевозчик прилетает завтра. Когда все эти люди соберутся, они примут решение как расшифровывать. Такой алгоритм", - сообщил Талгат Ластаев.

Напомним, сегодня стало известно, что еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Актау. Оба бортовых самописца будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии будут просмотрены.

Также министр транспорта Марат Карабаев указал на то, что аэропорт Актау был готов принять судно.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 10 человек. О состоянии пострадавших на 26 декабря рассказали в Минздраве.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране.