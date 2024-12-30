Расследование авиакатастрофы под Актау: азербайджанские эксперты вылетели в Бразилию

Доставка и считывание черных ящиков разбившегося самолета в CENIPA, Бразилия, будет проходить при участии азербайджанских экспертов, передает NUR.KZ со ссылкой на Trend.

Как стало известно изданию от министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, доставка и считывание черных ящиков разбившегося самолета в CENIPA будет осуществлена при сопровождении и участии азербайджанских экспертов.

Также в процессе примут участие привлеченные Азербайджаном международные эксперты.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Решение принято с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о том, когда будут расшифровываться черные ящики упавшего в Актау самолета. По его словам, есть алгоритм, и все страны им руководствуются. Сначала создается комиссия по расследованию авиакатастрофы. Затем она принимает решение по черным ящикам, исходя из обстоятельств и всех данных.

Также стало известно, что под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Сообщалось, что комиссия в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов самолета.

Причины трагедии

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.

"Азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы", – заявил глава Азербайджана.