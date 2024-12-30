Тела двоих погибших в авиакатастрофе под Актау доставили в Чечню

Тела двух уроженцев Чеченской Республики, погибших в результате недавней авиакатастрофы в городе Актау, переданы их семьям, передает NUR.KZ со ссылкой на главу Чечни.

Как пишет Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, тела погибших были доставлены в Чечню и переданы родственникам для захоронения. Все расходы на перевозку взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Отмечается, что по прибытии домой семьи погибших получат дополнительную финансовую помощь.

Всего, по данным Кадырова, на борту лайнера Azerbaijan Airlines находилось восемь жителей региона. Шестеро пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях Москвы.

"С момента трагедии мы также находимся в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами Республики Казахстан и принимаем все необходимые меры для помощи пострадавшим", – добавил Кадыров, выразив соболезнования семьям погибших.

Отметим, 28 декабря в Чечне был объявлен траур в связи с авиакатастрофой в Мангистауской области.

Добавим, накануне в Азербайджане простились с погибшими при авиакатастрофе гражданами – в пятницу, 28 декабря, в Баку из Актау транспортировали тела 24 погибших граждан Азербайджана.

Крушение самолета под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Причины трагедии

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.

"Азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы", – заявил глава Азербайджана.