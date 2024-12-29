Комиссия с участием 17 международных экспертов выедет на место крушения самолета под Актау

Комиссию по расследованию авиационного происшествия под Актау возглавляет министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте министерства, Комиссию по расследованию авиационного происшествия МТ РК возглавляет министр транспорта Марат Карабаев.

Заместитель председателя комиссии, уполномоченный по расследованию - директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев.

Министерская комиссия входит в состав правительственной комиссии, возглавляемой заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

Целью работы комиссии по расследованию Министерства транспорта РК является установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем.

Комиссия. Фото: gov.kz

Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов.

Комиссией был определен план работы. Так, комиссия совместно в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа. Выжили 29 человек.

Сегодня стало известно, что в Актау прибыл представитель Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Тормодур Тормодсон для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Как отметили в Министерстве транспорта РК, таким образом, все 17 международных экспертов находятся в Актау.

Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция. Также в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.