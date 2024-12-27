Авиакатастрофа под Актау: возможная расшифровка переговоров диспетчеров появилась в Сети

Один из Telegram-каналов опубликовал возможную расшифровку переговоров диспетчеров аэропортов Ростова и Актау перед крушением азербайджанского самолета в Мангистау, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

Собственные источники Telegram-канала обнародовали выдержку переговоров диспетчеров перед тем, как борт Azerbaijan Airlines появился в казахстанском воздушном пространстве.

Время (UTC +5) – часовой пояс Казахстана.

Ниже представлена возможная расшифровка переговоров диспетчеров:

10:43:20 (Ростов, диспетчерский центр передает региональному диспетчерскому центру в Актобе): ANY8243, SQUAWK7700, он уходил на запасной, хотел уйти с Грозного на запасной и, когда набирал высоту, столкнулся с птицей, принимал решение уходить там на Махачкалу, на Баку, поэтому сейчас он решил уходить на Актау, Е190, у него, смотрите, отказала система управления, элероны, руль высоты, он не может устойчиво выдерживать ни высоту, ни курс.

10:49:53 (Ростов): Актау, по AHY8243 вам все передали?

10:49:55 (Актау, вышка): Актобе передал, Embraer 190, рейс Баку - Грозный, AHY8243, ITAKA расчетное время 06:02, нужно будет эвакуация, пожарные и медперсонал.

10:50:13 (Ростов): подтверждаю.

10:50:14 (Актау вышка): будем объявлять тревогу.

10:53:29 (Ростов): дополнительная информация: у него в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон.

10:53:36 (Актау вышка): принято, взорвался баллон.

10:53:37 (Ростов): запас топлива?

10:53:37 (Актау вышка): 01:30 часа.

10:53:42 (Ростов): пассажиры теряют сознание.

10:56:30 (Актау вышка): Всем, всем, всем! Объявляется тревога, объявляется тревога, рейс ANY8243, тип самолета – Embraer 190, после столкновения с птицей проблема и отказ системы управления, повреждение руля высоты и элеронов. Последняя информация: взрыв кислородного баллона в кабине, пассажиры теряют сознание, расчетное время прибытия в 06:15, курс посадки 115, всем аварийным службам доложить о прибытии в квадрат M24.

Отметим, ранее выжившая бортпроводница самолета Azerbaijan Airlines опровергла информацию о том, что внутри салона самолета взорвался кислородный баллон. По ее словам, в борт самолета попали осколки извне.

Такую же версию событий озвучил выживший бортпроводник. Он рассказал, что из-за плохой видимости и плотного тумана самолет был вынужден уйти на второй круг, но попытки не увенчались успехом. А после находившиеся на борту люди почувствовали удар по самолету с внешней стороны.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Крушение самолета под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Версии причин авиакатастрофы

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".