Спасатели рассказали о первых минутах после крушения самолета под Актау

Сотрудники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана рассказали о первых минутах после прибытия на место крушения самолета в Мангистау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

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Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в числе первых, кто прибыл на место происшествия, был врач филиала Центра медицины катастроф Оспан Оразбеков. Он вместе с коллегами начал оказывать неотложную помощь пострадавшим.

"Первое, что мы увидели, когда прибыли на место вызова, было то, что пациенты лежали в хвостовой части самолета. Вместе с водителем Центра медицины катастроф Кожабеком освободили 8 пострадавших людей, отстегнули от ремней безопасности и вывели в надежное место.

Наша главная цель заключалась в том, чтобы оказать первую помощь людям, которые на тот момент испытывали трудности, а также максимально эффективно использовать свое время", – поделился врач ЦМК Оспан Жалгасынулы.

По словам фельдшера Центра медицины катастроф Заманбека Кубайдуллаева, первым делом прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС извлекали пострадавших из воздушного судна.

"Мы вывели 8 человек. Затем провели осмотр, оказали первую медицинскую помощь, в том числе остановили кровотечение. После этого пострадавших транспортировали в больницу", — вспоминает Кубайдуллаев.

В МЧС подчеркивают, что в такие моменты каждая минута на вес золота.

"Именно слаженные действия спасателей и медиков, их высокий профессионализм сыграли ключевую роль в спасении жизней", – добавили в ведомстве.

Крушение самолета под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Что известно о состоянии пострадавших

Вчера всех пострадавших россиян эвакуировали спецбортом МЧС РФ – 9 человек будут получать лечение у себя на родине.

Позже жители Мангистауской области проводили домой граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе. А сегодня они рассказали азербайджанским СМИ, как о них заботились в Казахстане.

"У меня перелом пальца, он в гипсе, и есть ушибы. В Казахстане о нас хорошо заботились. Здесь также прекрасно ухаживают за нами. Мы всем довольны. Лучше просто не бывает - о нас заботятся на высшем уровне", – рассказал один из пострадавших.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау – в больнице остаются шесть человек. Трое из них граждане Азербайджана, еще трое – граждане Кыргызстана.

Четверо пострадавших находятся в реанимации. Состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжелое, троих – стабильно тяжелое.