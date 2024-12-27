Почему самолет не сел на воду: эксперт высказался об авиакатастрофе близ Актау

Авиаэксперт Серик Мухтыбаев прокомментировал мнение о безопасности "хвоста" самолета, а также высказался о возможных факторах, повлиявших на полет упавшего в Актау судна, пишет корреспондент NUR.KZ.

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Экс-заместитель Комитета гражданской авиации, авиаэксперт Серик Мухтыбаев рассказал, что нельзя однозначно утверждать, какая часть самолета самая безопасная.

"Все зависит от того, как падает самолет. В данном случае он упал носовой частью и правым крылом. В случае около Актау, действительно, безопаснее было в хвостовой части. Словом, все зависит от того, каким образом падает самолет, из-за чего происходит катастрофа", - отметил наш собеседник.

Также Мухтыбаев напомнил о создании правительственной комиссии для расследования авиаинцидента. Она работает стандартно по трем направлениям: техническая неисправность, человеческий фактор и внешние воздействия.

По всем направлениям специалисты собирают информацию как из официальных источников, так и из показаний свидетелей, анализируют документацию и действия должностных лиц. На основании этой информации затем будет принято решение, по какому из направлений будет вестись расследование. Возможно, оно продолжится одновременно по всем трем направлениям.

Техническая неисправность

Как сообщала пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines, самолет Embraer 190, разбившийся под Актау, был выпущен в 2013 году и прошел полный технический осмотр в октябре текущего года. На вопрос, можно ли доверять техническому осмотру, Серик Мухтыбаев отвечает однозначно: точно можно.

Даже не принимая во внимание здравый смысл - ведь пилотам самим затем летать на этом воздушном судне и рисковать жизнью, если осмотр проведен некачественно - практически во всех странах за ошибки при техосмотре предусмотрена уголовная ответственность. По этой причине авиаэксперт доверяет результатам техосмотра на 100%.

Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

"Есть строго регламентные работы, и, помимо того, кто их выполняет, есть еще специальные службы, которые проверяют правильность этих работ. Есть надзорные органы, которые также осуществляют контроль за исполнением всех этих требований.

Авиакомпания проходит периодическую сертификацию, в ходе которой проверяются все эти требования. Поэтому каких-то сомнений в качестве технического обслуживания у меня нет", - подчеркнул эксперт.

Человеческий фактор

На основании тех данных, что есть в открытом доступе к настоящему моменту, Серик Мухтыбаев делает вывод, что экипаж действовал грамотно и профессионально и приложил все усилия, чтобы выжило как можно больше пассажиров. Командир экипажа налетал 15 тысяч часов - это означает, что до пенсии ему оставалось около трех месяцев.

"Тот факт, что они сумели долететь до Актау, я отношу именно к их высокому профессионализму. Пилоты сделали все возможное, и благодаря их действиям часть пассажиров осталась жива", - отметил наш собеседник.

Также он объяснил, почему попытаться приводнить самолет было бы гораздо более рискованным решением.

"С точки зрения элементарной физики вода - это несжимаемая жидкость. На дне Марианской впадины любой предмет под давлением воды мгновенно сплющится. Самолет весит порядка 40-50 тонн.

Представляете, на скорости 300-500 километров вы пытаетесь врезаться в бетонную стену - его мгновенно разорвет. Для того чтобы посадить самолет на воду правильно, необходимо иметь определенную скорость и определенную геометрию подкатки. Вероятность благополучно посадить самолет на воду есть, но она гораздо ниже, чем при приземлении в поле", - объяснил Мухтыбаев.

Рухнувший самолет. Фото: МЧС РК

Внешнее воздействие

Попадание стаи птиц эксперт считает маловероятным, хоть и не исключает этот вариант полностью. Дело в том, что чаще всего птицы попадают в двигатель воздушного судна при взлете или посадке, самолет же на момент аварии находился уже на высоте. Птицы могут врезаться в него и там, но это возможно во время миграции стай.

Варианты с попаданием осколков ракеты ПВО в корпус самолета Серик Мухтыбаев комментирует сдержанно.

"Сейчас на основании полученных реальных данных по состоянию воздушного судна, по расшифровке черных ящиков, по показаниям аэропортов вылета-прилета будет приниматься решение - было ли внешнее воздействие, какое оно было, в результате чего, ну и после этого уже будет дальнейшее вестись расследование.

Как заявили казахстанские прокуроры, криминалистическую экспертизу будет проводить казахстанская сторона. Это уже специалисты должны определить, что за отверстия в корпусе, в результате чего они появились", - говорит эксперт.

Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images

Аргументов, опровергающих версию про осколки ракеты ПВО пока в открытом доступе не появилось.

"По предварительной информации, по видео, по траектории самолета видно, что он имел серьезные технические проблемы в части управляемости. На этом типе самолетов, насколько я знаю, имеются три гидравлические системы.

Для того чтобы вывести их из строя, необходимы были серьезные технические неполадки. Комиссия должна сейчас сказать причины, по которым вот эти технические проблемы возникли", - резюмировал Мухтыбаев.

Добавим, что окончательные выводы о результатах трагедии станут известны после завершения расследования. Оно продлится, по словам эксперта, точно более полугода.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находились 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 10 человек.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране. Также стало известно, что еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Актау. Оба бортовых самописца будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии будут просмотрены.

Вчера стало известно, что граждан Азербайджана уже отправили на родину, также вывезли несколько тел в ту же страну. Сообщалось, что двух погибших похоронили в Азербайджане. Перевозчик также заявил, какая сумма будет выплачена пострадавшим и семьям погибших.