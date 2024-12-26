Трагедия близ Актау: перевозчик назвал сумму компенсации семьям погибших

Авиакомпания Azerbaijan Airlines выплатит всем пострадавшим в результате авиакатастрофы близ Актау семьям материальную компенсацию, передает NUR.KZ со ссылкой на AZAL.

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Как указано в заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте Azerbaijan airlines, каждому из пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета Embraer 190, будет выплачена компенсация в размере 20 тыс. манатов (более 6 млн тенге).

Также сообщается, что семье каждого из погибших выплатят компенсацию в размере 40 тыс. манатов (более 12 млн тенге).

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". А в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

Кроме того, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране. Также стало известно, что еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Актау. Оба бортовых самописца будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии будут просмотрены.

Также Канат Бозумбаев ответил на вопросы о версиях причин падения самолета в Актау. Он отметил, что до окончания расследования ни одну из версий нельзя подтвердить или опровергнуть.