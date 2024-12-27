Двух погибших при крушении самолета в Актау пассажиров похоронили в Азербайджане

В Азербайджане прошли похороны двух пассажиров, погибших при крушении самолета авиакомпании AZAL близ Актау, сообщает местное издание Report.az.

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По данным издания, Рамазана Филиева, который родился в 1998 году, похоронили на кладбище села Шариф Балакенского района. На похоронах присутствовали его родственники, руководство района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности. По данным издания, у Филиева остались жена и сын, которому нет и года.

"Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение, 15 человек являлись жителями Балакенского района, 10 из них погибли", - рассказали в издании.

Также Report сообщает, что тело Гошгара Садыгова 1997 года рождения, было передано его семье в Джалилабадском районе.

"После церемонии прощания мужчина был похоронен на кладбище села Мирзали. Он работал в Грозном. Садыгов был холост", - добавили в издании.

Накануне сообщалось, что жители Мангистауской области проводили домой граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе. Сегодня вернувшиеся на родину рассказали о том, как о них заботились в Казахстане.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.