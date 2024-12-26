Авиакатастрофа близ Каспия: тела нескольких граждан Азербайджана отправили на родину

Тела нескольких погибших в авиакатастрофе в Актау граждан Азербайджана отправили на родину, об этом во время брифинга в Актау рассказал вице-премьер РК Канат Бозумбаев, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

Как сообщил премьер-министр, два тела жителей Мангистауской области, которые присутствовали в самолете, уже забрали.

"Также в Азербайджан на самолете сегодня отправлено четыре тела", - добавил Канат Бозумбаев.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.

Сегодня также сообщалось, что найден еще один черный ящик. Также рассказывали, кто будет заниматься расследованием.

Кроме того, сообщалось, что граждане Азербайджана отправлены на родину, а также удалось установить личность женщины, которая находится в тяжелом состоянии.