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Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета в Актау

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images

Еще один черный ящик нашли на месте авиакатастрофы в Актау, об этом сообщил главный транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев, передает NUR.KZ.

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Он рассказал, что на месте происшествия обнаружены два бортовых самописца, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий и впоследствии будут просмотрены.

Он добавил, что уже проведены допросы пострадавших и сотрудников наземной службы.

"Провели допросы пострадавших, работников наземной слжубы. Также устанавливаем всех очевидцев. Произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем. На стадии завершения осмотр места происшествия - более четырех тысяч кв. м. Силами полиции обеспечена охрана территории", - рассказал Абылайбек Ордабаев.

По его словам, силами полиции обеспечена охрана территории.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2205642-eshche-odin-chernyy-yashchik-nashli-na-meste-krusheniya-samoleta-v-aktau/

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