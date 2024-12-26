Опознаны тела десяти жертв авиакатастрофы в Актау - информацию сообщили в МЧС Казахстана. Всего погибшими числятся 38 человек, передает NUR.KZ.

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Из 38 погибших опознаны 10 человек: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших.

Все 29 госпитализированных опознаны.

Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.

На месте происшествия работают 235 человек личного состава, задействованы 98 единиц техники, два кинологических расчета МЧС, специалисты ЦМК МЧС РК, а также сотрудники ДП и МИО.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета.

Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. Ночью МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

Также список погибших в авиакатастрофе сегодня опубликовал Минздрав Азербайджана.