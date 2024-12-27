Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в пять городов России из-за потенциальных рисков для безопасности полетов, передает NUR.KZ со ссылкой на AZAL.

Свежая публикация по теме: Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

В Instagram-аккаунте Azerbaijan Airlines опубликовано совместное с аэропортом столицы страны заявление о том, что с 28 декабря 2024 года будут приостановлены полеты из Баку в российские города Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

"Данное решение, принятое по согласованию с государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190 вследствие физического и технического внешнего вмешательства, а также учитывает потенциальные риски для безопасности полетов. Приостановление будет действовать до завершения окончательного расследования", - сказано в заявлении.

Отметим, сегодня азербайджанские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании AZAL, летевший по маршруту Баку - Минеральные воды, был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после вылета. После этого в AZAL обещали предоставить более подробную информацию о рейсах в направлении России.

Кроме того, сегодня казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по маршруту Астана - Екатеринбург. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что подтвердить или опровергнуть ни одну из версий нельзя до окончания расследования.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.