Врачам удалось выяснить личность одной из пострадавших при крушении самолета в Актау

Врачи смогли установить личность одной из пациенток, пострадавших при крушении самолета в Актау. Женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ.

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Сегодня во время брифинга в Актау вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Муратов рассказал о состоянии пациентов и, в частности, той женщины, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

"Как известно, у нас 29 пациентов, они в течение суток были стабилизированы и сегодня утром 9 пациентов - граждан России бортом санавиации эвакуированы в Москву на дальнейшее лечение. К вечеру граждане Азербайджана - 14 пациентов - также были эвакуированы в свою страну.

В данный момент на лечении находятся шесть пациентов - трое из них - граждане Азербайджана и трое - граждане Кыргызстана. Четверо из этих шести находятся в реанимации, состояние одной из пациенток - в течение дня удалось ее идентифицировать, узнать возраст - 20 лет - и паспортные данные, - состояние остается крайне тяжелым и нестабильным. Лечение продолжается", - отметил вице-министр.

Между тем, премьер-министр Канат Бозумбаев добавил, что женщину узнали сегодня родственники.

"Она в памяти, в настроении. Будем надеяться и держать пальчики, что она поправится", - резюмировал он.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.