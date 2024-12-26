Кто занимается расследованием крушения самолета в Актау, рассказал министр Карабаев

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга в Актау рассказал, кто занимается расследованием крушения самолета, передает NUR.KZ.

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"Проводится расследование специальной комиссией, в состав которой вошли специалисты департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Казахстана.

Также в качестве экспертов привлечены авиационные эксперты страны вылета - Азербайджан, специалисты авиационных властей страны производителя - Бразилия, также самого производителя, а также страны места назначения вылета - то есть, России.

Мы находимся в тесном контакте со специалистами международной организации гражданской авиации ИКАО. Начаты внеплановые проверки казахстанских авиакомпаний на предмет соответствия стандартам безопасности", - рассказал Карабаев.

Он добавил, что казахстанские авиакомпании не эксплуатируют Embraer.

Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Летный экипаж не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.

Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.

Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.

Сегодня премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer.