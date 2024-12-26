Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы, заявили в прокуратуре
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Участвуют ли в расследовании авиакатастрофы правоохранительные органы России и Азербайджана, рассказал на брифинге транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев, передает NUR.KZ.
"Насчет запрета (правоохранительным органам России и Азербайджана - прим. ред.) - не знаю, откуда взяли, но скажу так. На сегодня правоохранительные органы России и Азербайджана в следственно-оперативной нашей группе не состоят и не проводят следственные действия. Все это проводит следственно-оперативная группа Казахстана, полиция и прокуратура.
Проявляли ли они инициативу, я не могу сказать, но они прибыли в Казахстан… и где есть возможность, мы допускаем их участие, осмотры… если законодательство не противоречит, мы допускаем", - сообщил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.
Между тем премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев добавил, что речь идет о криминалистических действиях.
Напомним, накануне близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.
По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
Летный экипаж не выжил при крушении.
Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.
А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау. Между тем вчера был найден черный ящик самолета.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана.
Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту. Шесть казахстанцев погибли, подробности о них рассказали на брифинге 25 декабря. Ранее мы рассказывали о погибшей - стоматологе из Костаная Салиме Джутаевой. А также о другой погибшей из Астаны - Гаухар Шаймерденовой.
Отметим также, что 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане.
Сегодня также сообщалось, что найден еще один черный ящик. Также рассказывали, кто будет заниматься расследованием.
Ранее сообщалось, что граждане Азербайджана отправлены на родину, а также удалось установить личность женщины, которая находится в тяжелом состоянии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2205678-pravoohraniteley-rossii-i-azerbaydzhana-dopustyat-k-rassledovaniyu-aviakatastrofy-zayavili-v-prokurature/