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Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", – говорится в телеграмме.

Сегодня близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В ведомстве заявили о 29 выживших - летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау.

Авиационный эксперт Серик Мухтыбаев рассказал, что причиной авиаинцидента близ Актау мог стать человеческий фактор, ведь экипажи предупреждают о миграции птиц.

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Крушение самолета в Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2204885-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-azerbaydzhana-ilhamu-alievu/

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