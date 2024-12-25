Крушение самолета близ Актау зафиксировали радары (видео)
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Вблизи Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Радары зафиксировали момент крушения лайнера.
На сайте flightradar24 видно, как летел рухнувший самолет: в какой-то момент судно направилось в сторону аэропорта Актау, однако не добралось до него и разбилось близ побережья Каспия.
Напомним, сегодня близ Актау произошло крушение пассажирского самолета - рухнул лайнер азербайджанской авиакомпании.
Позже в Сети появилось видео с места крушения самолета в Актау. На кадрах виден остов воздушного судна и находящиеся рядом люди - на месте работает "скорая" и спасатели.
В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии. На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
Также в Сети появился список пассажиров самолета - в списке 67 человек.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала крушение самолета близ Актау - она сообщила о выживших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204687-krushenie-samoleta-bliz-aktau-zafiksirovali-radary-video/