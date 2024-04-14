"В случае сопротивления призвать к ответственности": жителей Петропавловска эвакуируют принудительно

Вице-премьер Роман Скляр поручил принудительно эвакуировать жителей одного из микрорайонов Петропавловска, отказавшихся покидать свои дома, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Первый вице-премьер проверил ход спасательных работ в микрорайоне Подгора города Петропавловск, где из зоны подтопления при помощи дрона эвакуировали 48 человек, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех.

"В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции – подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления – призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место", — поручил Скляр.

Напомним, в СКО остается сложной паводковая ситуация. На прошлой неделе замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Позже стало известно, что в регионе талые воды со льдом снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

В двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. О возобновлении водоснабжения в городе сообщили сегодня утром.

А вчера в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Сегодня стало известно, что из-за паводков в Петропавловске эвакуировали заключенных.