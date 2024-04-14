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Заключенных эвакуировали в подтопленном Петропавловске

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Заключенные стоят за воротами колонии
Осужденные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заключенных мужской и женской колоний и спецпоселения, находящихся в зоне подтопления, эвакуировали в областном центре СКО, передает агентство Kazinform.

О ситуации рассказал первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар. По его словам, осужденных этапировали заранее.

"Из учреждения № 50 (женская колония) этапировали 301 человека в Карагандинскую область, из учреждения № 48 (мужская колония) — 752 человека этапировали в № 50.

На днях этапировали из колонии-поселения 69 человек в отдельный эвакопункт, расположенный в доме культуры села Якорь.

Из учреждения № 66 смешанной безопасности — в ИВС управления полиции города Петропавловска, осужденные, которые отбывали наказание — в изолятор Кокшетау", — проинформировал Абу-Али Саттар.

Прокуратура держит вопрос содержания осужденных на контроле, добавил спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084405-zaklyuchennyh-evakuirovali-v-podtoplennom-petropavlovske/

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