Больше 140 административных дел возбудили из-за завышения цен в пострадавших от паводка регионах

Вице-премьер Серик Жумангарин провел совещание по ситуации с ценами и наличию социальных продуктов питания в регионах, пострадавших от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, за прошедшую неделю средний индекс цен на социально значимые продовольственные товары снизился на 0,1%.

Отмечается небольшое подорожание отдельных товаров, к примеру, сахара. Это связано с окончанием переработки сахарной свеклы в РФ и повышением отпускных цен от производителей, пояснили в кабмине. Сейчас Минторговли прорабатывает механизмы стабилизации цен на сахар.

Для сдерживания цен на муку 1 сорта в Алматинской и Актюбинской областях поручено рассмотреть возможность поставок удешевленной пшеницы из резервов "Продкорпорации".

В правительстве еще раз напомнили, что в пострадавших от паводка регионах ежедневно мониторят цены на социально значимые продукты.

"По факту завышения цен на СЗПТ в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов", – сообщила вице-министр торговли Айжан Бижанова.

Регионам поручено заблаговременно начать работу по заключению договоров на поставку импортных ранних овощей и провести оценку имеющихся запасов с учетом потребностей на ближайшие месяцы.

"В сложное время чрезвычайной ситуации в 10 регионах мы видим, что ключевую роль в стабилизации цен и обеспечении поставок продуктов сыграли стабфонды, запасы которых ранее играли сглаживающую межсезонные колебания роль.

Со следующей недели переходим на оперативный режим работы, совещания по контролю за продуктами питания будем проводить два раза в неделю, пока ситуация не стабилизируется. По прогнозам, в ЗКО идет большая вода.

Поручаю акимату оперативно вместе с Комитетом торговли проверить состояние хранилищ. Если есть малейшая угроза подтопления, вывозите продовольствие в безопасные места.

"Продкорпорации" поручаю как можно быстрее организовать доставку удешевленного зерна в Атырау", – подвел итоги совещания Серик Жумангарин.