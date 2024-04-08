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Эвакуация началась в СКО из-за поднятия уровня воды в реке Есиль

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Эвакуация
Эвакуация. Иллюстративное фото: МЧС РК

В двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, из-за поднятия уровня воды в Есиле создалась угроза подтопления населенных пунктов в Есильском районе, в частности в селах Николаевка, Бирлик, а в также в селе Каратал в районе Шал акына.

"Силами ДЧС и МИО в составе 40 человек и около 15 единиц техники заблаговременно эвакуировано около 105 человек, в том числе 37 детей.

Эвакуированные размещены у родственников и эвакопункте, 57 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное место", - рассказали в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080472-evakuatsiya-nachalas-v-sko-iz-za-podnyatiya-urovnya-vody-v-reke-esil/

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