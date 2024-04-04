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Эзотерика

Несли на руках бабушку с костылями: эвакуацию жителей затопленного села в СКО показали в МЧС

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Пожилую женщину выносят из затопленного дома
Пожилую женщину выносят из затопленного дома. Кадр из видео: МЧС РК

В СКО эвакуируют жителей села Красная поляна, которое оказалось затоплено из-за паводков. В МЧС показали, как от воды спасают людей и животных, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Спасатели опубликовали видео, на котором видны кадры эвакуации. Так, заметно, что по улице представители МЧС передвигаются в специальных костюмах и на лодке. При этом в некоторых местах уровень воды доходит взрослым мужчинам до пояса.

Также на записи снят дом одной из жительниц села – пожилой бабушки, передвигающейся на костылях. Пол в доме залит водой, а на улицу саму пенсионерку выносили спасатели.

"Группировкой ДЧС СКО на территории села Красная поляна Тайыншинского района производится эвакуация людей и сельскохозяйственных животных", – говорится в сообщении.

Паводки в Казахстане

Напомним, сейчас в нескольких регионах Казахстана складывается сложная ситуация из-за весенних паводков.

В некоторых районах объявлен режим ЧС – например, по всей ЗКО, в Кокшетау, в Уральске, в Темиртау, в Шетском районе Карагандинской области, в Аркалыке и еще двух районах Костанайской области, в Жылыойском районе Атырауской области.

На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Ранее стало известно, что в Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков – жилые дома и школы затоплены, скот погиб.

Число эвакуированных из-за паводков казахстанцев достигло 17 тысяч человек. Ранее представители МЧС сообщали, что на данный момент 50 населенных пунктов в Казахстане остаются отрезаны от внешнего мира из-за паводков.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков. Позже на заседании Республиканского штаба, глава государства раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078864-nesli-na-rukah-babushku-s-kostylyami-evakuatsiyu-zhiteley-zatoplennogo-sela-v-sko-pokazali-v-mchs/

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