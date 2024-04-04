Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в один из пострадавших от паводков регион – Западно-Казахстанскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В ходе поездки он совершит облет подтопленных районов, встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.

Напомним, 2 апреля в Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Перед этим, в конце марта, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Уральске, тогда еще талыми водами в городе затопило акимат.

Между тем, как говорилось вчера, режим ЧС объявили уже в восьми регионах Казахстана, включая ЗКО, – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях. Число эвакуированных казахстанцев достигло 17 тысяч.

Также напомним, 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

На днях премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.