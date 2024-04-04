"Приближается к рекордным значениям": синоптики предупредили о половодье в ЗКО

Ожидаемый объем весеннего половодья по реке Урал озвучили специалисты РГП "Казгидромет". Отмечается, что на территории РФ он будет превышать средние значения, передает NUR.KZ.

Ссылаясь на прогнозы "Росгидромета", основанные на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

По данным синоптиков в Верхнеуральском водохранилище (Челябинская область) ожидается объем половодья от 0,36 до 0,46 кубических километров. Это в 9 раз превышает показатели 2023 года и приближается к максимальным многолетним характеристикам.

А прогнозируемый объем половодья в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область) находится в диапазоне от 2,5 до 3,5 кубических километров. Это почти вдвое превышает данные за 2023 год и приближается к историческому максимуму.

Для участка Самара - Татарская Каргала (Оренбургская область) прогнозируется объем половодья от 5,0 до 6,0 кубических километров, что также выше показателей предыдущего года.

"На территории Казахстана ожидаемые сроки вскрытия реки по гидропосту Урал-Кушум (Западно-Казахстанская область) прогнозируются в период с 7 по 12 апреля 2024 года. Ожидается, что объем весеннего половодья на участке Урал-Кушум составит от 11,0 до 15,0 кубических километров, что значительно превышает показатели прошлого года и приближается к рекордным значениям", - предупредили синоптики.

Стоит отметить, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, пострадавший от паводков регион.

По информации МЧС РФ, половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

Паводки в Казахстане

В этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих областях Казахстана. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

В зоне подтопления все еще остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства во вторник, 2 апреля, сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.