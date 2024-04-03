Число эвакуированных из-за паводков казахстанцев достигло 17 тысяч человек

В восьми регионах Казахстана объявлен режим ЧС из-за паводков, в еще одной области также непростая ситуация. Число эвакуированных казахстанцев составило 17 тысяч человек, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, режим ЧС объявили из-за паводков уже в восьми регионах Казахстана – в областях Абай и Ұлытау, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях. При этом в Павлодарской области ситуация тоже непростая, но режим чрезвычайной ситуации пока не вводят.

Уже 17 тысяч человек эвакуированы из затопленных аулов и городов. С ними же спасают скот и домашних животных. С последствиями стихии борются примерно 12 тысяч человек.

Между тем, как сообщается, Сергеевское водохранилище на реке Есиль заполнено уже на 89%. Для отвода воды с полей экскаваторы роют траншеи. Спецотряды вместе с жителями экстренно укрепляют дамбы.

"На данный момент у нас проходит укрепление обвалования протяженностью полтора километра с помощью воинской части 6637 в количестве 60 солдат. На данный момент более 60 тысяч мешков у нас заготовлено. Глиной укрепляют", – рассказал главный специалист управления по ЧС Петропавловска Саян Ахметжанов.

Источник: КТК

Напомним, 30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Кроме того, в Акорде сообщили, что 4 марта Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. При этом не уточняется, о каком конкретно регионе идет речь