"Ситуация может в любой момент резко ухудшиться": Токаев раскритиковал акиматы из-за паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел заседание Республиканского штаба, где раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

"Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались.

Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ. Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное – это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы", – подчеркнул глава государства.

Также в ходе заседания президент дал поручения правительству и обратился к предпринимателям.

При этом Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительству и местным исполнительным органам и акимам областей теперь нужно готовиться к летнему периоду, так как возможны пожары или другие стихийные бедствия.

Еще глава государства раскритиковал МЧС и Министерство водных ресурсов.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", – отметили представители МЧС РК.