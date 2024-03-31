Пункты приема гумпомощи пострадавшим от паводков открыли в Алматы
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В Алматы открыли пункт приема гуманитарной помощи жителям регионов Казахстана, которые пострадали от наводнения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В Алматы в комьюнити-центре Алмалинского района открыт пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводков.
Гуманитарная помощь принимается по следующему списку:
- продукты питания;
- питьевая вода;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Адрес: Байтурсынова, 22/1.
Время приема: с 10:00 до 19:00.
Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
Паводки в Казахстане
Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.
Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.
27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.
В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.
Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.
Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076264-punkty-priema-gumpomoschi-postradavshim-ot-pavodkov-otkryli-v-almaty/