Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Тащат на спинах: с чем сталкиваются спасатели во время эвакуации казахстанцев (фото, видео)

Опубликовано:

Спасательные работы в Актюбинской области
Спасательные работы. Кадр из видео: instagram.com/qriim_mvdrk

Паводки, обрушившиеся сразу на несколько областей страны, бросили вызов казахстанским спасателям. Последние вывозят на спинах из затопленных домов престарелых граждан, доставляют пациентов в больницы.

В ряде областей Казахстана продолжаются спасательные операции в связи с паводками, обрушившимися на страну. Соответствующими кадрами поделились в МЧС и МВД.

Так, например, в Актюбинской области продолжается эвакуация людей на военных вертолетах. Сегодня прошла очередная операция.

Из затопленной зоны Коптогайского сельского округа Ойыльского района спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали семерых человек. Никто не пострадал.

Сегодня утром вертолетом из зимовки Абдугаппар хан в Аркалык эвакуировали женщину с ребенком.

Вчера в Кобдинском районе, в селе Кокуй специалисты ДЧС и Минобороны осуществили перевозку больного пациента в районную больницу.

Как рассказали в МВД, во время эвакуации в селе Бозтал в области Абай участковый Уланат Шаянбаев вывез из подтопленных зон семьи с маленькими детьми и пожилых людей.

Одну из пенсионерок до спецтранспорта из дома мужчина перенес на спине.

Также была показана эвакуация граждан сотрудниками полиции в Актюбинской области. Как видно на кадрах, некоторых людей сотрудники СОБР тоже переносили на спинах.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Реакция властей

Вчера вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076195-taschat-na-spinah-s-chem-stalkivayutsya-spasateli-vo-vremya-evakuatsii-kazahstantsev-foto-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.