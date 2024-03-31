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"У служб ЧС и без того тяжелейший график": министр Балаева – о фейках, связанных с паводками

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Архивное фото: официальный сайт Министерства культуры и информации

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook опубликовала пост, посвященный фейкам, связанным с паводками в стране, передает NUR.KZ.

"Сегодня в ряде регионов страны наблюдается очень сложная чрезвычайная ситуация в связи с паводками и подтоплениями. На уровне премьер-министра создан специальный штаб, работа которого координируется самим главой государства.

В то же время эта ситуация широко обсуждается в социальных сетях, тиражируется не только реальная информация с мест происшествий, но и провокационная и ложная.

Некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию служб ЧС, у которых и без того тяжелейшие условия работы и график", – написала в Facebook Балаева.

По словам министра, эти действия наносят огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств. Поэтому, перед тем как начать тиражировать информацию, министр призвала сперва убедиться в ее достоверности.

"Предупреждаем, что распространение ложной информации недопустимо. Виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", – предупредила Аида Балаева.

Паводки в Казахстане

Последнюю неделю в разных частях страны наблюдаются паводки. Затронули они целый ряд регионов, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

Вчера вечером президент республики Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков. Для них, к слову, вчера в столице были открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что Токаев лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

Вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен. Сегодня Бектенов провел уже другое совещание, где напомнил министрам и акимам о критике, высказанной президентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076186-u-sluzhb-chs-i-bez-togo-tyazheleyshiy-grafik-ministr-balaeva-o-feykah-svyazannyh-s-pavodkami/

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