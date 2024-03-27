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Эзотерика

Паводки в Казахстане: министр по ЧС выступил с заявлением

Опубликовано:

Чингис Аринов
Чингис Аринов. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов записал видео, в котором рассказал о паводковой ситуации в регионах страны, передает NUR.KZ.

"Нахождение паводкового периода находится под моим личным контролем. Со вчерашнего дня продолжается эвакуация населения из зимовок, расположенных в близи города Аркалык. Для работы привлечены правсредства и воздушные суда МЧС, КНБ Минобороны.

По данным местных исполнительных органов, будет проводиться оценка ущерба и его возмещение", - заявил глава МЧС.

Паводки в Казахстане

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

Седгоня же в городе объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

По региону же сообщается об эвакуации более 600 человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Также сложная ситуация из-за паводков складывается и в других областях Казахстана.

Вчера мы рассказывали о том, что происходит в отдельных областях.

Так, в Костанайской области откачка воды идет сразу в четырех населенных пунктах, в том числе и в самом Костанае, где талыми водами подтопило 12 домов и 20 дворов. Водой накрыло дорогу "Аркалык – Екидын", из-за чего сразу два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира.

А в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Сегодня кадрами из затопленных районов Актюбинской области делились в МЧС.

В Караганде заливает не только частный сектор, но и новые микрорайоны. В одной из многоэтажных новостроек вода залила подвал и поднялась до квартиры на первом этаже.

Кроме того, сегодня в связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов.

Сегодня также стало известно, что в области Абай пропали три человека. Как сообщили в акимате, процесс поисковых работ с помощью водолазных спусков усложняется скоростью течения рек и плохой подводной видимостью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074377-pavodki-v-kazahstane-ministr-po-chs-vystupil-s-zayavleniem/

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