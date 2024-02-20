При каких условиях фабрике "Майкаинзолото" разрешат работать, рассказали в МЧС

Зампредседателя комитета промбезопасности МЧС Муса Танабаев в кулуарах кабмина сегодня рассказал, когда сможет начать работу обогатительная фабрика "Майкаинзолото", передает корреспондент NUR.KZ.

Зампредседателя комитета промбезопасности МЧС Муса Танабаев отметил, что фабрика работает на сырье, которое добывается на руднике.

"Добыча (приостановлена – прим. ред.), соответственно и фабрика стоит. На момент аварии на фабрике был запас сырья где-то на месяц, они его использовали, сейчас в связи с отсутствием сырья фабрика стоит", – добавил он.

По словам Танабаева, для запуска руководство предприятия должно выполнить ряд условий.

"Какие перспективы? Есть мероприятия, которые указаны в акте расследования. Они основные, их три: провести научную экспертизу оценки рисков последствий завалов, и неизвестно, как поведут себя пустоты, второе – определить количество перемычек и установить их, чтобы обезопасить рабочих от ударной волны (в будущем – прим. ред.).

Если такие мероприятия "Майкаинзолото" выполнит в сроки, которые мы установили, – 30 марта, – тогда они могут приступить к работе, то есть к добыче", – объяснил представитель МЧС.

По его словам, выполнение этих условий обязательно для того, чтобы обеспечить промышленную безопасность на предприятии.

Вчера стало известно, что работников "Майкаинзолото" отправят по домам из-за остановки работы фабрики. При этом им будут выплачивать 50% зарплаты.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" оглашала результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней на месте обвала удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию спасателя.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения на месте поиска упавшего в шахту автобуса слишком высок.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, что для вызволения упавшего автобуса на АО "Майкаинзолото" не было необходимости в привлечении международных спасателей.

7 февраля работы возобновили. 9 февраля новый глава МЧС Чингис Аринов рассказал о ходе работ.