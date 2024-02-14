Табун лошадей замерз и оказался заметен снегом в Актюбинской области

В Мугалжарском районе Актюбинской области сильные морозы привели к падежу скота - небольшой табун лошадей остался под снегом, передает телеканал 24KZ.

Телеканал поделился кадрами из поселка Аксу, где несколько лошадей погибли под снегом. Высота снежного покрова здесь превышает метр.

В регионе уже несколько дней бушует непогода. Особенно сложно сейчас приходится скотоводам. Сильный гололед и высокие сугробы не только осложняют деятельность хозяйств, но и представляют смертельную угрозу для животных. Так, в Мугалжарском районе жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств.

Сельчане доставляют корм прямо на пастбище. Они переживают, что запасов сена не хватит до наступления весны, и может произойти массовая гибель скота.

Специалисты, между тем, утверждают, что поводов для беспокойства нет. Угрожающая для домашнего скота ситуация сложилась только в северной части области. И ситуация в Аксу - единственный случай падежа.

"Такое природное явление наблюдается раз в 15-20 лет. Конечно, приходится нелегко. Но говорить о массовой гибели скота нет повода. В регионе достаточно корма – запасли почти 3 млн тонн сена, запасов комбикорма тоже достаточно", - заверил руководитель отдела областного управления сельского хозяйства Панабек Бимуратов.

Однако прогнозы синоптиков пока не радуют. После дождя снега почти по всей территории Актюбинской области ожидается гололед.

В управлении сельского хозяйства призвали фермеров перегнать по возможности скот ближе к населенным пунктам.

Напомним, в конце прошлой недели на Казахстан обрушилась непогода.

На севере страны десятки сел остались без электричества из-за обрушившегося штормового ветра, порывы которого достигали 28 м/с.

В Актюбинской области ураганный ветер срывал кровлю с домов и капоты у машин. Также аварийно отключалось электричество, а в аэропорту задерживались рейсы.

В среду мы рассказывали, как в регионе был спасен заблудившийся мужчина. И это далеко не единичный случай.

Сложности возникли и у медиков: фельдшерам приходилось ползти к пациентам по сугробам.

На помощь спасателям региона приходили и военные: они помогали эвакуировать людей, буксировать транспорт.

Непогода наблюдалась и в Астане: отменялись рейсы в аэропорту, сильный ветер сорвал крышу корпуса Казахского агротехнического университета. Кроме того, в городе был зафиксирован рекорд по ДТП - более 250 случаев за сутки.