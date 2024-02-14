Снегопад и мороз до 24 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 февраля - осадки ожидаются лишь в одном городе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью температура снизится до -24 градусов. Скорость ветра – 11,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 16 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.