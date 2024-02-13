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Снежные лавины сошли в горах Алматы: спасатели обратились к горожанам

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Техника расчищает дорогу после схода лавины
Лавина. Фото: ДЧС Алматы

Спасатели Алматы призывают воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности - массовый сход лавин произошел в бассейне реки Улкен Алматы в районе БАО, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Отмечается, что при проведении обследования  лавиноопасных участков специалистами ГУ "Казселезащита" совместно с специалистами РГП "Казгидромет" было установлено, что в бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар  произошел самопроизвольный сход снежных лавин - общий объем снежной массы составил 13750 кубометров.

"Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре лавины сошли в озеро.  Из-за принятых мер по ограничению доступа населения с  выставлением блокпостов из числа сотрудников "Казселезащиты" департамента полиции и департамента по ЧС города Алматы жертв и пострадавших нет. Частично снежная масса перекрыла  автодорогу,  ведущую  на БАО. Принятыми мерами дорога расчищена, ущерба нет", - сообщили в ведомстве.

Спасатели просят не посещать горы, в том числе  район ледника Богдановича в ближайшие дни,  из-за высокой степени лавиной опасности.

Отмечается, что там заранее был выставлен  блок пост по ограничению проезда автотранспорта, также на опасных участках были выставлены предупреждающие щиты.

Напомним, что с прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана синоптики обещали неустойчивый характер погоды.

Прогнозировались осадки в виде дождя и снега, в северных регионах - сильный снег, метели, гололедные явления, также повышение температуры на западе до -5...+5 градусов, в северных, центральных восточных регионах - до -5...+2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060816-snezhnye-laviny-soshli-v-gorah-almaty-spasateli-obratilis-k-gorozhanam/

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