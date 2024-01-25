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Еще два землетрясения почувствовали алматинцы ночью

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Вид на город Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Минувшей ночью жители Алматы могли почувствовать сразу два землетрясения с разницей в несколько часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Как сообщается на сайте Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований, в ночь на четверг, 25 января, казахстанские сейсмологи зарегистрировали серию новых землетрясений на территории Китая.

Жители Алматы могли почувствовать подземные толчки от двух из них - в 02:35 и в 04:21.

В первом случае эпицентр землетрясения располагался в 258 километрах от Алматы, во втором - в 273 километрах.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже в ведомстве проинформировали, что по результатам визуального обследования в Алматинской области трещины обнаружили на 19 объектах.

А работники "КазАвтоЖола" провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях, а также в области Жетiсу, чтобы проверить, нет ли повреждений или других негативных последствий землетрясения. Дефекты они не выявили.

Вчера стало известно, что после землетрясения в Алматинской области трещины обнаружили в 44 учреждениях. Позже выяснилось, что незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

При этом ранее сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057381-esche-dva-zemletryaseniya-pochuvstvovali-almatintsy-nochyu/

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